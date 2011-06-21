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Необходимо дописать диплом(половина)

Тема "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ"

+рецензия и характеристика.

шрифт-14, интервал-1.5, страниц ~ 70. 2-3 главы.

Вывод- проблемы и пути их решения.

Введение-актуальность темы, цель работы, задачи, Главы по параграфам 1.1, 1.2....., Заключение, Список литературы:

1-нормативно правовые акты

2- фамилии авторов

Сноски- на каждой странице своя нумерация

дисциплина - Гражданский процесс

Все вышлю на почту.

Сроки: чем раньше, тем лучше.

13 лет назад
Nasten-ka
39 летБолгария
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
24 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
night-wolf
Дмитрий 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-1)
13 лет назад
$50
7 дней
Дмитрий отлично справился с задачей в самые сжатые сроки. Без сомнения, профессионал!
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