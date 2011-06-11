Курсовая по экологии

Предмет: Экология

Тема: по методичке

Тип: курсовая работа

Объем: 30 листов

Срок: 11.06.2011 до вечера

Пожелания:

Дополнительная информация: В курсовой работе по экологии нужно выполнить 1-ый вариант (исходные данные по нему в методичке на стр.42.)Курсовая работа должна состоять из теоретической и проектной части. Более подробно про оформление и содержание курсовой работы написано в методичке.﻿