Диплом: Налоговая отчётность предприятия

Тема "Выбор и обоснование материала для детали горного оборудования." Пример-вал-шестерня для экскаватора ЭКГ - 4. Объем 12-14 листов. Индивидуальность 60% Срок - 6 июня оплата через 2 недели на ЯД
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Дэдлайн - 10.06.2011
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