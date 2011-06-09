Инженерная геология

Предмет: Экология Тема: по методичке Тип: курсовая работа Объем: 30 листов Срок: 11.06.2011 до вечера Пожелания: Дополнительная информация: В курсовой работе по экологии нужно выполнить 1-ый вариант (исходные данные по нему в методичке на стр.42.)Курсовая работа должна состоять из ...