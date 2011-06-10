Научный текст

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок331 просмотр
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Необходимо писать текст научного характера по истории Башкирской АССР 1953 - 1964 гг. Оплата - 10 wmu/ стр. Подробности при переписке. Оставляйте мейл или скайп для связи, также укажите, сколько страниц в день можете писать.

13 лет назад
vikalav
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранные исполнители
Merkulova_O
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$10
3 дня
kirillonlinenet
Татьяна 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня