Курсовая по философии

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Тема: Теории, определяющие количество денег в обращении (К.Маркс, И.Фишер, М.Фридман)

Требования: объем: 25-30 стр, оригинальность не ниже 85%, сноски, в вдение: задачи, цели, объект, предмет исследования.

Срок: 15.06.2011

Жду предложений по цене!!!

13 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
lokomotiv123
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$33
3 дня
Все выполнено согласно требований. Высокая оригинальность. Благодарю.
Прекрасный работодатель. Оплата во время, всегда на связи, готов подсказать. Спасибо