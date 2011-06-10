Эссе по экономике

$15
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки153 просмотра
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Необходимо написать эссе

Срок 1-1.5 дня

Тему сообщу автору

Нужно будет также составить модель совокупного спроса и совокупного предложения, за основу взяв данные из книги (книгу вышлю)

Объем эссе 7 страниц

13 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад