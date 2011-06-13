Курсовая работа (Финансовый менеджмент)

$70
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт17 заявок319 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дисциплина: Финансовый менеджмент;

Перечень тем курсовых работ содержится в прикрепленном файле.

Объем работы: 30л.

Срок на работу: до 19:00 (по МСК) 13.06.11

Бюджет проекта: 2000р.! Оплата за каждую главу в отдельности. Web Money или ЯД.

В курсовой работе должно присутствовать 2 главы - теор. и практич.(желание научного руководителя).

В Заключении необходимы практические рекомендации для организации по итогам работы. Во Введении: цели, задачи, актуальность.

Жду ваших предложений.

13 лет назад
Kologrey
Денис 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
37 отзывов