Курсовая по английскому

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Тема: Словосложение в современном английском языке

Требования: объем: 30-32 стр, оригинальность от 85%, сноски в низу страниц, в ведение: актуальность, объект, предмет исследования

Срок: 14.06.2011 до 16.00

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13 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад