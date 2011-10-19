Нужно проверить текст на ошибки и повторения

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен36 заявок496 просмотров

В тексте 22000 знаков.

Нужно выполнить за 1, максимум 2 дня.

Текст не технический, это обзор сайтов, которые предоставляют различные услуги.

14 лет назад
Ksmoslova
Смыслова 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

kirillonlinenet
Татьяна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Спасибо за работу! Все выполнено на уровне!
Спасибо за приятное сотрудничество! Надеюсь на продолжение... :)

Заявки фрилансеров

kirillonlinenet
Татьяна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад