Отредактировать новости

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен4 заявки229 просмотров

Здравствуйте, необходимо отредактировать порядка 600 новостей на сайте и добавить видео с контакта делается это в 5 щелчков на каждый фильм без копирования и вставки, нужен серьёзный человек с избытком времени сделать нужно в кратчайшие сроки.

icq: 88(девять)24(пять)

14 лет назад
Diesel101
Валентин 
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

maryska2010
Мария 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$35
2 дня
Просто молодец без лишних вопросов сделал все быстро и качественно а самое главное закончила в срок, даже раньше. Советую как ответственного исполнителя.
Отличный заказчик - дотошно и доступно объяснил, в чем заключается работа и моментально оплатил. Всем советую.

Заявки фрилансеров

maryska2010
Мария 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
3 отзыва
14 лет назад