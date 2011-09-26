Набрать аудиофайл - срочно

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт1 заявка230 просмотров

Нужно набрать аудиофайл: лекцию, длительностью 44 минуты набрать в WORD.

Сделать до 08:00 по Москве.

Оплата 10 wmz по факту выполнения

14 лет назад
Ro4L
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров