Корректировка текста для курса по похудению

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт10 заявок227 просмотров

Нужна коррекция текста, упростить сложные моменты, устранить орфографические и смысловые ошибки. Сделать текст законченным, понятным для простого читателя, текст можно изменять без потери смысла предложения.

Если понравиться ваша работа, возможно дальнейшее сотрудничество по написанию совместных платных курсов по теме похудения, здоровья, саморазвития, омоложения.

14 лет назад
Gulnazi
41 год
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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