Есть текстовые файлы с картинками в формате .doc Всё задание 1000 страниц. Нужно сделать файлы с текстом отдельно, картинки отдельно, заголовки окружить тэгами списки тегами списков формата html, для картинок теги , ...
Редактирование статей для Miralinks
Для раскрутки своих сайтов я использую размещение статей через биржи. Уникальные и качественные "для людей" тексты для этих статей я добываю следующим образом. Покупаю в Киеве на книжном рынке Петровка у букинистов старые советские книги по нужным мне темам. На эти книги уже не распространяются авторские права. Потом сканирую и распознаю тексты, проверяю их на уникальность, разбиваю на статьи и минимально редактирую.
Хочу эту работу поручить фрилансеру.
Что нужно делать:
1. Прочитать книгу, разделить тексты на статьи. Размер каждой статьи - минимум 2300 знаков, лучше больше.
2. Отсканировать (можно фотоаппаратом), распознать, исправить ошибки распознавания.
3. Проверить на уникальность
4. Если уникальность 100%, то минимально отредактировать. А именно, переделать все, что написано от первого лица, т. е. от имени автора. Например, "я придумал" заменить на "американские ученые придумали", "я взял интервью" заменить на "студенты взяли интервью". Если этого не делать, то статья не пройдет модерацию на бирже статей, или вебмастер откажется размещать ее у себя на сайте.
Заголовок для статьи придумаю и нужные ссылки вставлю я сам.
Сначала вы для теста получите от меня на мейл 5-10 страниц из книги в виде рисунков jpeg. Готовите из них статьи. Если с этими статьями все ОК, то я их оплачиваю и передаю вам печатные книги, чтобы вы с ними дальше работали. Отправлю бандеролью по почте или лично передам в Киеве.
Интересует цена за одну готовую статью. Я рассчитываю на 15-25 центов за каждую статью, которую примут в miralniks (http://www.miralinks.ru/). Требуется порядка 100-200 статей, книги-источники предоставлю.
Это проект только для фрилансеров, живущих на Украине!
Заявки фрилансеров
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