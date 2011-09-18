Учет транспортного потока

Есть софт, который установлен в камерах на улицах и считает машины. Но софт не способен просчитать 100% транспорта. Нужна помощь человека. Те кадры, которые не смогла распознать программа сохраняются в .jpg. Надо будет через специальную программу пройтись по всем картинкам и для каждой картинки указать тип транспортного средства, которое находится на картинке - "Легковой", "Автобус", "Грузовой 2-6 тонн", "Миниавтобус" и т.д (только для машин, который находятся в желтом прямоугольнике ). Если натренироваться - то на картинку уходит в среднем не больше 2-3 секунд. Картинок в одной папке от 4 до 10 (хотя чаще должно быть 6-7) тысяч. Папок ожидается где-то 5-6. Оплата - от 3 до 4 WMZ за 1000 картинок (в зависимости от сложности трассы). Проект заканчивается через несколько дней. Сколько успеете к тому времени, столько и успеете. Расчет - после каждой выполненной 1000 картинок (можно и раньше)