Расшифровка аудио файла

Нужно набрать текст до понедельника, с одного аудио файла.(продолжительность около 1:10:00)

Пишите сроки и цену за страницу.

Простите уважаемые фрилансеры, но условия немного поменялись, теперь нужен фрилансер для такой же работы но набрать нужно 62 часа записи.

Кто готов на данный проект пишите в приват. Сразу скажу что запись временами бывает не очень качественной. Но вцелом проект выполним.

Сроки и цены за вами, но оплачивать буду каждую стр. написанную 12 шрифтом.