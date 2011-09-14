Привести отсканированный текст в божеский вид

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт18 заявок327 просмотров

Есть 8 страниц текста после fine readera.

Нужен человек владеющий вордом.

Там все прекрасно распознано, просто нужно сделать нормальные списки, выровнять текст, реквизиты сторон в две колонки вписать.

2 бакса

14 лет назад
cahess
39 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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