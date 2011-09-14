Нужна коррекция текста, упростить сложные моменты, устранить орфографические и смысловые ошибки. Сделать текст законченным, понятным для простого читателя, текст можно изменять без потери смысла предложения. Если понравиться ваша работа, возможно дальнейшее сотрудничество по написанию ...
Привести отсканированный текст в божеский вид
Есть 8 страниц текста после fine readera.
Нужен человек владеющий вордом.
Там все прекрасно распознано, просто нужно сделать нормальные списки, выровнять текст, реквизиты сторон в две колонки вписать.
2 бакса
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