Привести отсканированный текст в божеский вид

Есть 20 статей, переведенных с помощью Promt9. Переводчик хороший и относительно корректный, но все равно в тексте встречаются не ясные предложения. Нужно прочитать все статьи и где необходимо исправить некоторые слова/предложения, чтобы получилось “по-русски”. ...