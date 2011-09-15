Киев. Запись на диктофон + расшифр. Сегодня 26.09

КИЕВ. Срочно нужен человек, который запишет на диктофон и грамотно расшифрует два интервью (из аудио в текст). Первое – сегодня в 13:30, второе – в 15:00 (по украинскому времени). Оплата – 150 гривен/час.

Кто готов – отправляйте запрос на мэйл gelya.seredina(собака)gmail.com в течение ближайщих двух часов, вам сообщат адрес. Писать и на мэйл, и здесь.

ПОЗВОНИТЕ ЗНАКОМЫМ ИЗ КИЕВА, ЕСЛИ ЕСТЬ ПОДХОДЯЩИЕ КАНДИДАТЫ.

Запись будет примерно полтора часа. Соответственно, столько же расшифровка.

Сделать нужно сегодня вечером 26.09.2011. Предел – 8 утра 27.09.