Распознать из ПДФ в ворд текст книги на англ.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт26 заявок488 просмотров

Распознать из ПДФ в ворд текст книги на англ. 4 книги.

оплата по договоренности.

14 лет назад
SergeyAndreevich
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров