SergeyAndreevich

Требуется спец. который разбирается в "безопасности" временных файлов браузера, который "защитит" от того на каких сайтах бывает человек. $ по договоренности
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Umi. нужно создать смс оповещение по каталогу, создать личные кабинеты. . Сайт на редакции корпорейт, но можно докупить модуль. Рассмотрю ваши предложения.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется наполнить базу учителями английского языка. Нужно собрать преподавателей английского по неким критериям. Цена договорная. За кол-во подобранных преподавателей. Сотрудничество долговременное!!.Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть ядро кл. запросов. Нужно сейчас поставить задачу на написание статей, сделать внутреннюю оптимизацию сайта. Теги, тайтлы, перелинковка. В общем все для запуска рекламной компании по СЕО. Нужна будет консультация. Стоимость договорная. Жду примеров, ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется создать рекламную компанию в Директ под новую услугу; Написать СЕО текст на страницы сайта, оптимизировать код страниц, помочь сформировать список первоочередных ключевых запросов из уже имеющегося расширенного ядра ключевиков.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Распознать из ПДФ в ворд текст книги на англ. 4 книги. оплата по договоренности.Редактирование и Корректура26 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется пересылка файлов из личного кабинета учителя к ученику. (Из админки отправить уже можно).Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Желательно знающий джанго фреймворк. задачи от самых простых - добавление страниц сайта, до более сложных - создание системы передачи файлов формата ворд, мп3, пдф. Оплата почасовая или иная.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
1. Требуется опытный, хорошо рисующий дизайнер который сейчас может нарисовать 2-3 страницы сайта по исходному стилю сайта. Исходник других страниц уже есть. Оплата договорная. По результатам работы подбираем дизайнера для крупной работы - создания многофункционального дизайна ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется дизайнер нарисовать страницу цен (таблицу). Есть и другие страницы которые нужно нарисовать и сверстать.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется составление презентаций по которым будет осуществляться обучение учащихся (от 20 лет) английскому языку. Это наглядный иллюстративный материал который будет показываться интерактивно на уроке через скайп. Требования к кандидату: Уровень английского: advanced. Опыт ...Переводы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется программист на манускрипт на постоянную работу, удаленно.Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется наполнить сайт текстом. Тематика - обучение английскому языку. Язык русский. Сроки - неделя.Копирайтинг2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется программист на javascript для написания многофункционального клиентского приложения. (Веб конференция), Требования: javascript от года Объектно-ориентированное програмирование ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется опытный программист на javascript для написания "богатого", многофункционального клиентского приложения. Создание веб конференции. СергейВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад