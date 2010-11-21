SergeyAndreevich

1. Требуется опытный, хорошо рисующий дизайнер который сейчас может нарисовать 2-3 страницы сайта по исходному стилю сайта. Исходник других страниц уже есть. Оплата договорная. По результатам работы подбираем дизайнера для крупной работы - создания многофункционального дизайна ...