Защита временных файлов браузера

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка158 просмотров
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Требуется спец. который разбирается в "безопасности" временных файлов браузера, который "защитит" от того на каких сайтах бывает человек. $ по договоренности

12 лет назад
SergeyAndreevich
Сергей 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад