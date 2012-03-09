Чистка лишних ссылок в статьях на Wordpress

Есть очень много внешних ссылок на сайте, у всех их в адресе есть знак "?", та вот, по этому параметру нужно настроить или SQL-запрос или написать PHP-скрипт, чтобы все такие ссылки были автоматом вычищены, но при этом остались анкоры этих ссылок, можно даже оставить после анкора. А все ссылки, у которых нет знака "?" в адресе, не трогать.

Важный момент: при настройке чистки должно учитываться ограничение виртуального хостинга на исполнение скриптов и SQL-запросов max_execution_time = 60 , т.к. страниц на сайте 3000.

Вот пример ссылки:

Анкор

vse-pro-kino.biz