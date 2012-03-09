Чистка лишних ссылок в статьях на Wordpress

Необходимы доработки по JS (ajax) +верстка ТЗ вложено картинкой. Задачи буду обновляться (верстка проектов, интерфейсы, формы, UI, php-скрипты), расчитываю на долгосрочное сотрудничество. Требования: • Ответственность • HTML4(5)/XHTML/CSS1-3/XML/JavaScript/AJAX/ • CSS layout (Верстка на дивах) • PHP желательно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть очень много внешних ссылок на сайте, у всех их в адресе есть знак "?", та вот, по этому параметру нужно настроить или SQL-запрос или написать PHP-скрипт, чтобы все такие ссылки были автоматом вычищены, но при этом остались анкоры этих ссылок, можно даже оставить после анкора. А все ссылки, у которых нет знака "?" в адресе, не трогать.
Важный момент: при настройке чистки должно учитываться ограничение виртуального хостинга на исполнение скриптов и SQL-запросов max_execution_time = 60 , т.к. страниц на сайте 3000.
Вот пример ссылки:
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