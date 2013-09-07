Имеется тема responsive для Wordpress. При установке выдает ошибку Fatal error: Call to undefined function wp_get_theme() in /home/essh/kredit-russia.ru/www/wp-content/themes/responsive/core/includes/functions-install.php on line 29 На главной странице Fatal error: Call to undefined function wp_get_theme() in /home/essh/kredit-russia.ru/www/wp-content/themes/responsive/core/includes/functions.php on line 263
Илья mediahitmediahit
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен скрипт или SQL-запрос для phpmyadmin, который удалит все ссылки с тегом rel="nofollow", оставляя при этом анкор. Пример: Изменить тип заказа На выходе должно быть: Изменить тип заказаВеб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $200
Есть сайт туристического портала. Нужно написать систему управления к нему. Интересует цена вопроса и идея. Более подробно обсуждение с выбранным исполнителем. Написать админку для сайта на PHP.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Имеется ошибка в отображении статей на сайте на Wordpress http://www.stroflex.com/ Ошибка заключается в следующем: когда имеется рубрика с подрубриками, например эта http://www.stroflex.com/category/nauchno-tekhnicheskijj-progress-i-biologiya , то при клике и на эту - основную рубрику и при клике на ...Завершен9 лет назад
На сайте http://www.stroflex.com/ при переходе по рубрикам возникает ошибка и на странице совсем не то, что нужно. При переходе по рубрикам и подрубрикам - структура страницы должна быть такой же, как и на главной.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать подвал в шаблоне у сайта http://kma-club.com/ так же, как у сайта http://www.le-ka.net/, т.е. исправить ошибку, которая искажает дизайн.Завершен10 лет назад
- $250
Необходимо реализовать функцию подмены разрешения экрана для любого браузера: плагин, дополнение, расширение и т.п., чтобы при необходимости, рандомно менялось, т.е. «подменялось» реальное разрешение экрана моего монитора на другие, бОльшие и меньшие, чем у моего монитора. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужна помощь в устранении ошибки 0xc0000005 на VirtualBox. При запуске написанной на заказ программы, на абсолютно одинаковых VirtualBox XP SP3, на одной возникает ошибка 0xc0000005 и программа не запускается, а на другой такой проблемы нет и ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно в Windows XP SP2 x64 исправить глюк, который заключается в том, что не работает опция регулировки питания "Отключение дисплея" - никогда, т.е. при включенной данной опции, дисплей все равно выключается через 10 мин. И ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен специалист для сопровождения сайта http://celitel-vasiliy.info. Периодически нужно будет наполнять его готовым контентом в виде заливки на сайт аудио треков, вот пример страницы с залитыми аудио http://celitel-vasiliy.info/audio/blazhenstvo. Иногда нужно будет одни треки удалить, а другие залить. Также ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно написать SQL-запрос для CMS Wordpress 3.1.3, чтобы все опубликованные записи сделать записями "На утверждении".Завершен10 лет назад
- $50
Нужно настроить 3 сайта для накрутки счетчика лайвинтернет по всем многочисленным инструкциям и советам системы, приведенным на сайте http://www.jetswap.com/, чтобы максимально минимизировать риск блокировки счетчика и бан ПС за накрутку. Также, максимально правильно подобрать метатеги, ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Нужна программа для пакетной проверки индексации страниц в яндексе. 1) Проверка наличия в индексе яндекса, скопированного в окно программы списка страниц, с автоматическим распознаванием капчи. 2) Из списка страниц, которые не в индексе, чтобы программа создавала файл ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад
На установленной теме Wordpress на сайте http://vsproekt.com не работают плагины: wp-postviews - не считает количество просмотров страницы; wp-postratings - вообще не работает. Это именно установленная сейчас тема Wordpress как-то не дает им корректно работать, потому что, когда ...Завершен10 лет назад
- $50
Нужен специалист, хорошо знакомый с плагином iMacros для Firefox, знающий, и умеющий использовать все его настройки. Сейчас этот плагин работает в полу-автоматическом режиме, и выполняет всего 1 функцию отправки заявок в системе Ротапост. Нужно ДОнастроить данный плагин, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно во всех файлах шаблона изменить названия классов, идентификаторов и названия картинок на произвольные, т.е. сделать уникализацию шаблона. Нужно 5 шт. этого шаблона, каждый чтобы был с разными названиями классов, идентификаторов и картинок. Шаблон в прикрепленном ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно исправить ошибки в дизайне шаблона Wordpress на сайте http://vsproekt.com/ , чтобы дизайн выглядел как здесь http://essh.info.HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Детальное техническое описание свойств программы в прикрепленном файле.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Нужен опытный программист с большим опытом работы написания сложных программ для Windows (желательно на Delphi). Необходимо написать программу, похожую на Хруммер, но существенно упрощенную, под свои, индивидуальные настройки. Более подробное описание всех опций и настроек вышлю ...Прикладное ПО26 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно доработать встройку плагина рейтинга новостей в шаблон и вывод на страницах статей "Количество просмотров страницы". Заказывал здесь встройку в шаблон стороннего плагина рейтинга и вывод на странице статей "Количество просмотров страницы", но только на нескольких ...Завершен11 лет назад