mediahit

Илья mediahit

 
48 летНовая Зеландия/Веллингтон
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Исправить ошибку темы Wordpress

    Имеется тема responsive для Wordpress. При установке выдает ошибку Fatal error: Call to undefined function wp_get_theme() in /home/essh/kredit-russia.ru/www/wp-content/themes/responsive/core/includes/functions-install.php on line 29 На главной странице Fatal error: Call to undefined function wp_get_theme() in /home/essh/kredit-russia.ru/www/wp-content/themes/responsive/core/includes/functions.php on line 263

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать админку для сайта на PHP

    $200

    Есть сайт туристического портала. Нужно написать систему управления к нему. Интересует цена вопроса и идея. Более подробно обсуждение с выбранным исполнителем. Написать админку для сайта на PHP.

    PHPСайт на PHP
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Исправить ошибку Wordpress

    Имеется ошибка в отображении статей на сайте на Wordpress http://www.stroflex.com/ Ошибка заключается в следующем: когда имеется рубрика с подрубриками, например эта http://www.stroflex.com/category/nauchno-tekhnicheskijj-progress-i-biologiya , то при клике и на эту - основную рубрику и при клике на ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Исправить ошибку темы Wordpress

    На сайте http://www.stroflex.com/ при переходе по рубрикам возникает ошибка и на странице совсем не то, что нужно. При переходе по рубрикам и подрубрикам - структура страницы должна быть такой же, как и на главной.

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Подмена разрешения экрана для любого браузера

    $250

    Необходимо реализовать функцию подмены разрешения экрана для любого браузера: плагин, дополнение, расширение и т.п., чтобы при необходимости, рандомно менялось, т.е. «подменялось» реальное разрешение экрана моего монитора на другие, бОльшие и меньшие, чем у моего монитора. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Устранить ошибку 0xc0000005 на VirtualBox

    Нужна помощь в устранении ошибки 0xc0000005 на VirtualBox. При запуске написанной на заказ программы, на абсолютно одинаковых VirtualBox XP SP3, на одной возникает ошибка 0xc0000005 и программа не запускается, а на другой такой проблемы нет и ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исправить глюк Windows

    Нужно в Windows XP SP2 x64 исправить глюк, который заключается в том, что не работает опция регулировки питания "Отключение дисплея" - никогда, т.е. при включенной данной опции, дисплей все равно выключается через 10 мин. И ...

    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поддержка и сопровождение сайта

    Нужен специалист для сопровождения сайта http://celitel-vasiliy.info. Периодически нужно будет наполнять его готовым контентом в виде заливки на сайт аудио треков, вот пример страницы с залитыми аудио http://celitel-vasiliy.info/audio/blazhenstvo. Иногда нужно будет одни треки удалить, а другие залить. Также ...

    Тексты для сайта
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка сайтов для работы в системе Jetswap.com

    $50

    Нужно настроить 3 сайта для накрутки счетчика лайвинтернет по всем многочисленным инструкциям и советам системы, приведенным на сайте http://www.jetswap.com/, чтобы максимально минимизировать риск блокировки счетчика и бан ПС за накрутку. Также, максимально правильно подобрать метатеги, ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • ПО для проверки индексации страниц в яндексе

    $50

    Нужна программа для пакетной проверки индексации страниц в яндексе. 1) Проверка наличия в индексе яндекса, скопированного в окно программы списка страниц, с автоматическим распознаванием капчи. 2) Из списка страниц, которые не в индексе, чтобы программа создавала файл ...

    WordPress
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить 2 плагина для Wordpress

    На установленной теме Wordpress на сайте http://vsproekt.com не работают плагины: wp-postviews - не считает количество просмотров страницы; wp-postratings - вообще не работает. Это именно установленная сейчас тема Wordpress как-то не дает им корректно работать, потому что, когда ...

    WordPressПлагин для WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Настройка iMacros для Firefox

    $50

    Нужен специалист, хорошо знакомый с плагином iMacros для Firefox, знающий, и умеющий использовать все его настройки. Сейчас этот плагин работает в полу-автоматическом режиме, и выполняет всего 1 функцию отправки заявок в системе Ротапост. Нужно ДОнастроить данный плагин, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Изменение шаблона Wordpress

    Нужно во всех файлах шаблона изменить названия классов, идентификаторов и названия картинок на произвольные, т.е. сделать уникализацию шаблона. Нужно 5 шт. этого шаблона, каждый чтобы был с разными названиями классов, идентификаторов и картинок. Шаблон в прикрепленном ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программа для Windows

    $1000

    Нужен опытный программист с большим опытом работы написания сложных программ для Windows (желательно на Delphi). Необходимо написать программу, похожую на Хруммер, но существенно упрощенную, под свои, индивидуальные настройки. Более подробное описание всех опций и настроек вышлю ...

    Delphi
    Прикладное ПО26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка/исправление опций в DLE

    Нужно доработать встройку плагина рейтинга новостей в шаблон и вывод на страницах статей "Количество просмотров страницы". Заказывал здесь встройку в шаблон стороннего плагина рейтинга и вывод на странице статей "Количество просмотров страницы", но только на нескольких ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
onEXHovia
Денис 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Изменить вывод комментариев на сайте
Понравилось сотрудничество!
Денис поставленное задание выполнил оперативно и очень быстро! Всегда, во время выполнения оставался на связи, для корректировки хода выполнения задачи, и дополнительно к поставленому заданию, сделал дополнительно правку дизайна сайта в лучшую сторону! Отличный специалист! Буду и дальше к нему обращаться.
Ответный отзыв
Example_NS
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Написать админку для сайта на PHP
Хороший общительный человек. Побольше бы таких заказчиков.
Все написано по ТЗ четко. Работает без ошибок и глюков. Рекомендую как отличного программиста.
Ответный отзыв
Example_NS
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Исправить ошибку Wordpress
Было приятно работать. Спасибо.
Великолепный специалист. Задача выполнена быстро и качественно. При обсуждении задачи сразу видно уровень квалификации и отличную коммуникабельность. Приятно иметь дело с таким человеком. Рекомендую всем обращаться с начало к Артему, потому что его уровень квалификации сможет решить задачи программирования практически любой сложности за приемлемую цену!
Ответный отзыв
Tim1985
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Исправить ошибку в дизайне темы Вордпресса
Понравилось сотрудничество! Рекомендую!
Алексей выполнил задание быстро, в полном соответствии с ТЗ. Видно сразу - человек знает своё дело! Буду и дальше с Алексеем работать, и рекомендую его всем, кому нужна помощь в PHP-программировании и верстке сайтов.
Ответный отзыв
deltamc
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Исправить глюк базы данных
Очень приятно работат
Данил выполнил работу на отлично. Пришлось правда проблему решить переносом сайта на другую CMS, но и с этой задачей Данил справился как и полагается хорошему специалисту в самый кратчайший срок, без проблем, по приемлемой цене, и все теперь работает без глюков! Впредь буду с другими задачами/проблемами по программированию обращаться только к нему.
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