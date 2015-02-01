Здравствуйте нужно установить дизайн сайта на движок joomla! Прикрепляю дизайн сайта, если будут вопросы обращайтесь и пожалуйста, пишите сразу стоимость. Буду очень благодарен если у вас есть уже готовые работы, которые вы предоставите для просмотра. ...
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Есть сайт туристического портала. Нужно написать систему управления к нему. Интересует цена вопроса и идея. Более подробно обсуждение с выбранным исполнителем.
Написать админку для сайта на PHP.
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