Написать админку для сайта на PHP

$200
Системы управления (CMS)Завершен6 заявок157 просмотров
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Есть сайт туристического портала. Нужно написать систему управления к нему. Интересует цена вопроса и идея. Более подробно обсуждение с выбранным исполнителем.

Написать админку для сайта на PHP.

PHP
9 лет назад
mediahit
Илья 
48 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Example_NS
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$200
10 дней
Все написано по ТЗ четко. Работает без ошибок и глюков. Рекомендую как отличного программиста.
Хороший общительный человек. Побольше бы таких заказчиков.
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