Натяжка сверстанного дизайна на вордпрес

Здравствуйте нужно установить дизайн сайта на движок joomla! Прикрепляю дизайн сайта, если будут вопросы обращайтесь и пожалуйста, пишите сразу стоимость. Буду очень благодарен если у вас есть уже готовые работы, которые вы предоставите для просмотра. ...
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Добрый день.
Нужно натянуть сайт на вордпрес с "полным фаршем" (все нужное установить, ненужное - убрать).
Интересует цена и сроки!
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