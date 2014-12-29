Магазин на Joomla

В СМС JOOMLA 2.5 компонент hwdvideoshare. http://music-drive.net.ua/videoteka.html Нужно проделать такие операции: На странице самого видео, каждое описание трека берётся с описания категории!!! Значит каждый трек в одной категории будет иметь одно и тоже описание. Сейчас там стоит ...