Магазин на Joomla

Делать нужно будет CMS интернет-магазина максимально похожую на: goo.gl/K155R1 Сразу просмотрите Админ панель. Описание знаний Вас, как разработчика: Отличные знания PHP 5, JS (JQ, Ajax), MySQL; Хорошее понимание объектно-ориентированного программирования; Знание обработчика шаблонов Smarty; Аккуратность; ...
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Добрый день. Есть сайт на Джумла, необходимо реализовать интернет магазин на модуле VirtueMart , изменить дизайн, формы, сайты для образца представим.
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