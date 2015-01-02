Миграция сайта instantcms на wp

Большое спасибо,за работу по переносу данных с instantcms на wp,я думал что такое не возможно,оказалось нет, все сделано было как надо без напрягов чуть чуть по срокам затянул,но это не страшно так как все таки новый год,а так как и договаривались по срокам 2-3 дня,рекомендую всем!!!!Спасибо еще раз....