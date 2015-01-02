Миграция сайта instantcms на wp

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки246 просмотров
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Здравствуйте,требуются человек который поможет перенести контент портала cityriga.lv с instantcms на wp

Требуются перенести все новости,рубрики, и фото к ним соблюдая сохранения ссылок к статьям.

Интересует цена вопроса и сроки выполнения....

9 лет назад
marseldjs
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Farley2904
Ярослав 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
20 дней назад
9 лет назад
$20
2 дня
Большое спасибо,за работу по переносу данных с instantcms на wp,я думал что такое не возможно,оказалось нет, все сделано было как надо без напрягов чуть чуть по срокам затянул,но это не страшно так как все таки новый год,а так как и договаривались по срокам 2-3 дня,рекомендую всем!!!!Спасибо еще раз....
Приятно сотрудничать, отличный заказчик, рекомендую.
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