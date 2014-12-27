Форматирование стилей контента по джумле

Описание задания есть в прикрепленном файле. Нужен человек по форматированию стилей контента по джумле.

Работа не на один раз. Раз в неделю надо будет вносить правки ( оплата после каждого выполненного задания )

Ваша задача сделать все как написано в ТЗ и сдать работу менеджеру ( то есть мне ) Жду заявки