Форматирование стилей контента по джумле

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки132 просмотра
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Описание задания есть в прикрепленном файле. Нужен человек по форматированию стилей контента по джумле.

Работа не на один раз. Раз в неделю надо будет вносить правки ( оплата после каждого выполненного задания )

Ваша задача сделать все как написано в ТЗ и сдать работу менеджеру ( то есть мне ) Жду заявки

9 лет назад
Kalinich2012
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад