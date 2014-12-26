Поставить WP и демо материалы на сайт

$10
Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок185 просмотров
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Поднять полностью аналогичный сайт как на демо. В архиве есть тема и плагины, а также XML файл для импорта материалов. Для профи работы на час.

9 лет назад
bagus87
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад