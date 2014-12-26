Небольшая правка шаблона Wordpress|Woocomerce

Есть сайт на Wordpress с магазином на Woocomerce. Сейчас шаблон страницы магазина выглядит так - https://yadi.sk/i/rs6cliNYde9UR

Нужно поменять вывод дерева категорий и товаров. Категории выводить сверху, в две колонки. Товары - под категориями, уменьшив немного размер фотографий, увеличив их кол-во в ряду. Уменьшаем немного интервалы между фотографиями, делаем такой Instagram-style. Задача - отобразить на странице максимальное кол-во товаров без прокрутки.

Рассматриваю заявки только с явно указанными ценой и сроками. В тексте предложения - указывайте цену в рублях, пожалуйста.