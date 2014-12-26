Небольшая правка шаблона Wordpress|Woocomerce

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки128 просмотров
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Есть сайт на Wordpress с магазином на Woocomerce. Сейчас шаблон страницы магазина выглядит так - https://yadi.sk/i/rs6cliNYde9UR

Нужно поменять вывод дерева категорий и товаров. Категории выводить сверху, в две колонки. Товары - под категориями, уменьшив немного размер фотографий, увеличив их кол-во в ряду. Уменьшаем немного интервалы между фотографиями, делаем такой Instagram-style. Задача - отобразить на странице максимальное кол-во товаров без прокрутки.

Рассматриваю заявки только с явно указанными ценой и сроками. В тексте предложения - указывайте цену в рублях, пожалуйста.

WordPress
9 лет назад
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sdaccent
Юрий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
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