Регистрация на Faceboock

Работу нужно выполнить качественно, минимум плагинов (1 можно). Осталось всего ничего, реализовать кастомный вход/регистрацию, вход с помощью соц сетей (плагин), страничку пользователя с возможностью добавить статьи/менять логин, пароль/просмотреть статьи добавленные им. Все. Еще пару мелочей вроде ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо найти решение ПОД КЛЮЧ которое позволяет регистрировать аккаунты на Faceboock, при этом чтобы FB идентифицировал НОВОГО пользователя по всем параметрам.
Уникальный IP (
уникальные данные браузера
и др.
free прокси да и платные прокси - не подходят, так как уже кем-то юзаны
Идеально - переключчать в ручную рандомные юзер агент, айпи и имя комппьютера с историей (чтобы можно было вернуться на предыдущие
- Похожие заказы
- $35Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать на Дле загрузку фалов и скачивание на отдельном домене как на этом сайте примерно androidone.ruСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
На сайте http://bel-purpur.ru сейчас обычный слайдер, его нужно доработать или заменить так, чтобы можно было кликать и переходить по всему слайдеру к акции которая изображена на слайде например как здесь: http://www.wildberries.ru При этом нужно объяснить ...Завершен9 лет назад
Wordpress установлен, доступ к админке и FTP предоставлю. Есть недоверстанный HTML/CSS макет (прилагается). Необходимо: 1. Макет: 1.1. “прижать” футер к низу экрана, когда контента по высоте меньше, чем на высоту экрана. Когда контента больше ...Закрыт9 лет назад
Данный проект состоит из нескольких частей. 1) Итак имеется форум на Vbulletin 3.8.5 nulled. Куплена лицензия на 4 версию. Нужно без потери УРЛ перевести форум на 4 версию Vbulletin. Проблема заключается в том, что форум ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Интернет-магазин на Simpla CMS. У каждого товара есть свойства в формате '2001-2005, 2006-2010' единым полем. При указании свойства в формате '2001-2005; 2006-2010' экспорт происходит успешно, однако на сайте сейчас все именно через запятую и экспорт (стандартный симпловский, ...Завершен9 лет назад
Мне не очень нравятся как на сайте http://bel-purpur.ru расположены новости и акции, мне кажется, что их надо вообще в другом формате сделать. Может на главной странице сразу, например как здесь: http://www.wildberries.ru ну чтобы одна большая новость ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Прикрепил ТЗ. Необходимо сделать правки. Оставляйте заявки кто сейчас готов приступить. И сразу пожалуйста указывайте сроки и цену.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть запакованный шаблон WordPress c templatemonster. Необходимо установить его на Хостинг. Хостинг в РуЦентр.Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт9 лет назад
Привет. Нужен модуль - парсер фильмов. Должен парсить данные с кинопоиска + видео с вк - все в одном модуле. Чтобы парсил в автоматическом режиме сразу большое количество фильмов. Пишем бюджеты и срокиСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад