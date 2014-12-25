Регистрация на Faceboock

$100
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка174 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо найти решение ПОД КЛЮЧ которое позволяет регистрировать аккаунты на Faceboock, при этом чтобы FB идентифицировал НОВОГО пользователя по всем параметрам.

Уникальный IP (

уникальные данные браузера

и др.

free прокси да и платные прокси - не подходят, так как уже кем-то юзаны

Идеально - переключчать в ручную рандомные юзер агент, айпи и имя комппьютера с историей (чтобы можно было вернуться на предыдущие

9 лет назад
nadoreshenie
Людмила 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад