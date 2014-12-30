Simpla - корректировка экспорта товаров (обрезает свойства)

Нужно сделать ряд работ на сайте: 1.Убрать все что связано с личным кабинетом, вход/регистрация на всем сайте. 2.Сделать абсолютную переадресацию с www.krastekstil.ru на krastekstil.ru. 3.Добавить файл robots.txt. Пустой, чтобы открывался по адресу krastekstil.ru/robots.txt. Чтобы дальше его можно было ...