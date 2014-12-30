Simpla - корректировка экспорта товаров (обрезает свойства)

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка178 просмотров
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Интернет-магазин на Simpla CMS.

У каждого товара есть свойства в формате '2001-2005, 2006-2010' единым полем.

При указании свойства в формате '2001-2005; 2006-2010' экспорт происходит успешно, однако на сайте сейчас все именно через запятую и экспорт (стандартный симпловский, в csv) обрезает все дальнейшие свойства товара после указания годов.

Задача - исправить экспорт, не меняя формат ввода свойства года.

Интересует цена и сроки. Вопросы - в личку.

С наступающими!=)

9 лет назад
l_ilya
Илья 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Firimar
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
Обращался по поводу доработок магазина на CMS Simpla. Борис действительно знает эту систему - все доработки точно в срок, все корректно. Спасибо!
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