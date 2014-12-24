Парсер (или граббер) фильмов для DLE

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки362 просмотра
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Привет. Нужен модуль - парсер фильмов.

Должен парсить данные с кинопоиска + видео с вк - все в одном модуле.

Чтобы парсил в автоматическом режиме сразу большое количество фильмов.

Пишем бюджеты и сроки

9 лет назад
serg91100
Сергей 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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