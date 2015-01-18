Создать версию сайта для слабовидящих

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки226 просмотров
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Необходимо сделать на сайте (joomla 1.5) "версию для слабовидящих". По ГОСТ Р 52872-2012.

+ в шапке сайта установить ссылку "Версия для слабовидящих".

Конкретные требования во вложении.

Пишите, если есть опыт в реализации, срок и стоимость работы.

9 лет назад
olia_solo
Ольга 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
jobajoom
Алексей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$53
5 дней
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