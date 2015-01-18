Создать версию сайта для слабовидящих

1.Необходимо поставить шаблон http://demo.joomlashine.com/joomla-templates/jsn_kido/pro/ Он уже установлен, сайт работает. Суть состоит в том, чтобы шаблон отображался корректно. 2. Также требуется консультация по Joomla 3.3, в частности по импорту каталога товаров и переноса другого контента на сайт. 3. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать на сайте (joomla 1.5) "версию для слабовидящих". По ГОСТ Р 52872-2012.
+ в шапке сайта установить ссылку "Версия для слабовидящих".
Конкретные требования во вложении.
Пишите, если есть опыт в реализации, срок и стоимость работы.
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