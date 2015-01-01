Обслуживание сайта на ocStore

Нужно сделать ряд работ на сайте:

1.Убрать все что связано с личным кабинетом, вход/регистрация на всем сайте.

2.Сделать абсолютную переадресацию с www.krastekstil.ru на krastekstil.ru.

3.Добавить файл robots.txt. Пустой, чтобы открывался по адресу krastekstil.ru/robots.txt. Чтобы дальше его можно было редактировать по фтп.

4.Сделать чтобы sitemap.xml открывался по адресу krastekstil.ru/sitemap.xml

5.Сделать так, чтобы, положив файл в корень сайта, к примеру 123.html, а после набрав в строке поиска krastekstil.ru/123.html файл открылся.

6.Сделать заголовок last-modified.

7.В футере: сделать видимым шрифтом раздел карта сайта, убрать раздел личный кабинет.

8.В горизонтальном меню сделать раздел Главная первым пунктом, с переходом на соответствующую страницу.

9.Сделать текст в категориях под товарами.

Предпочтение минимальной сумме.