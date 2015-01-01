Обслуживание сайта на ocStore

1.Необходимо поставить шаблон http://demo.joomlashine.com/joomla-templates/jsn_kido/pro/ Он уже установлен, сайт работает. Суть состоит в том, чтобы шаблон отображался корректно. 2. Также требуется консультация по Joomla 3.3, в частности по импорту каталога товаров и переноса другого контента на сайт. 3. ...
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Нужно сделать ряд работ на сайте:
1.Убрать все что связано с личным кабинетом, вход/регистрация на всем сайте.
2.Сделать абсолютную переадресацию с www.krastekstil.ru на krastekstil.ru.
3.Добавить файл robots.txt. Пустой, чтобы открывался по адресу krastekstil.ru/robots.txt. Чтобы дальше его можно было редактировать по фтп.
4.Сделать чтобы sitemap.xml открывался по адресу krastekstil.ru/sitemap.xml
5.Сделать так, чтобы, положив файл в корень сайта, к примеру 123.html, а после набрав в строке поиска krastekstil.ru/123.html файл открылся.
6.Сделать заголовок last-modified.
7.В футере: сделать видимым шрифтом раздел карта сайта, убрать раздел личный кабинет.
8.В горизонтальном меню сделать раздел Главная первым пунктом, с переходом на соответствующую страницу.
9.Сделать текст в категориях под товарами.
Предпочтение минимальной сумме.
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