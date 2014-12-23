Доработать сайт

Есть сайт на джумле с коммерческим шаблоном. Надо перенести на него контент со старого сайта, отключить ненужные модули, включить нужные и т.д. Часть работ уже выполнена, но у исполнителя появились какие-то проблемы и он не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт homecareservices.ru
1) Создание возможности регистрации на сайте + интеграция на сайт автоматизированной смс и почтовой рассылки. Подключение сервиса, который автоматически отправляет смс, если клиент оставил заказ.
2) Адаптация сайта под планшеты и телефоны (сейчас едет прайс-лист, если открывать не на компьютере). Нужно переверстать таблицы прайсинга, оптимизировать их под просмотр на мобильных устройствах: чтобы они тянулись при изменении разрешения.
Реализовать возможность редактирования цен в CMS.
3) Создание вверху кнопки заказать
4)Создание возможности автоматического прокручивания основных блоков на сайте
5) подключение онлайн-консультанта
Это основное, а ниже дополнительные функции:
6) Подключение функции, где на сайте отображается какое количество лайков стоит на нашем фейсбуке
7) создание возможности генерировать подарочные купоны при заказе и делиться с друзьями купонами
8) Возможно ли создать на странице фейсбука возможность делать заказ через нее, как вот здесь https://www.facebook.com/supercosmetics?sk=app_182351381820206
9) Возможность оплаты картой онлайн
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Нужно сверстать Лендинг + 2 внутренние страницы. Далее нужно из верстки создать сайт на php (без движка). Из скриптов, только форма обратной связи. Сами макеты: http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i432/1412/6b/4a40600cca3a.png/htm http://f-picture.net/lfp/s014.radikal.ru/i329/1412/e6/469f9fd4ea5e.png/htm http://f-picture.net/lfp/s04.radikal.ru/i177/1412/f9/d54245e7bb7b.png/htm и 404 http://i.shotnes.com/kCb8dbEc В заявках оставляйте сумму и сроки. Спасибо.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
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