Доработать сайт

Сайт homecareservices.ru

1) Создание возможности регистрации на сайте + интеграция на сайт автоматизированной смс и почтовой рассылки. Подключение сервиса, который автоматически отправляет смс, если клиент оставил заказ.

2) Адаптация сайта под планшеты и телефоны (сейчас едет прайс-лист, если открывать не на компьютере). Нужно переверстать таблицы прайсинга, оптимизировать их под просмотр на мобильных устройствах: чтобы они тянулись при изменении разрешения.

Реализовать возможность редактирования цен в CMS.

3) Создание вверху кнопки заказать

4)Создание возможности автоматического прокручивания основных блоков на сайте

5) подключение онлайн-консультанта

Это основное, а ниже дополнительные функции:

6) Подключение функции, где на сайте отображается какое количество лайков стоит на нашем фейсбуке

7) создание возможности генерировать подарочные купоны при заказе и делиться с друзьями купонами

8) Возможно ли создать на странице фейсбука возможность делать заказ через нее, как вот здесь https://www.facebook.com/supercosmetics?sk=app_182351381820206

9) Возможность оплаты картой онлайн