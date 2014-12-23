Netcat 4.7. – каталог товаров + пара страниц

Добавить сайтмап, исправить robots.txt, добавить редирект на www через htacces, убрать лишние внутренние ссылки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет,
надо настроить каталог товаров, суть такова:
Есть страница товара, к примеру резиновый мяч:
1. У резинового мяча есть схематическое изображение
2. Есть ссылки на похожие резиновые мячи
3. Есть есть пара текстовых полей которые описывают к примеру как в него играть и как еще его можно использовать.
4. Есть таблица в которой указаны основные параметры резиновых мячей которые сейчас есть:
К примеру есть 10 разных мячей, и они все различаются по цвету, диаметру, материалу и т.д.
Итого что должен уметь делать администратор:
1. Создать товар
2. Загрузить фотографию
3. Заполнить текстовые поля
4. Указать набор характеристик для этого товара который будет использован в качестве колонок в таблице.
5. Указать все варианты мячей с их параметрами которые будут строками в таблице.
6. Выбрать аналог среди других товаров
7. Указать продукцию с соответствующим номером чертежа
Ссылка на макет: goo.gl/sQE3DE
Это основная таска, помимо нее надо будет запилить еще пару фич.
Оплата на киви по факту, можно частями по факту.
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