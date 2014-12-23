Netcat 4.7. – каталог товаров + пара страниц

$55
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка151 просмотр
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Всем привет,

надо настроить каталог товаров, суть такова:

Есть страница товара, к примеру резиновый мяч:

1. У резинового мяча есть схематическое изображение

2. Есть ссылки на похожие резиновые мячи

3. Есть есть пара текстовых полей которые описывают к примеру как в него играть и как еще его можно использовать.

4. Есть таблица в которой указаны основные параметры резиновых мячей которые сейчас есть:

К примеру есть 10 разных мячей, и они все различаются по цвету, диаметру, материалу и т.д.

Итого что должен уметь делать администратор:

1. Создать товар

2. Загрузить фотографию

3. Заполнить текстовые поля

4. Указать набор характеристик для этого товара который будет использован в качестве колонок в таблице.

5. Указать все варианты мячей с их параметрами которые будут строками в таблице.

6. Выбрать аналог среди других товаров

7. Указать продукцию с соответствующим номером чертежа

Ссылка на макет: goo.gl/sQE3DE

Это основная таска, помимо нее надо будет запилить еще пару фич.

Оплата на киви по факту, можно частями по факту.

9 лет назад
Ivserkor
Иван 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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