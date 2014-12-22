На главной странице сделать подбор обогревателей по параметрам (которые есть на скрине и в прикрепленном файле) Результатом выбранных пользователем параметров должна быть кликабельная превью записи. Параметры к записи будут прикрепляться с помощью произвольных полей (модуль). Сайт находится по ...
На сайт с bitrix установить и настроить оплату и поиск
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
1.На интернет магазин работающий на bitrix требуется установить поиск по магазину.
2.Установить и настроить прием платежей через robokassa.ru.
Стоимость работ определяете Вы.
В связи с прыгающим курсом оплата возможна только в рублях:
Яндекс деньги, Webmoney, оплата на карту Сбербанк.
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