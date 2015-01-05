Настроить яндекс метрику

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Системы управления (CMS)Завершен7 заявок169 просмотров
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Нужно вставить код и удостовериться, что все работает. Вот у меня не работает ничего. Джумла.

9 лет назад
gasminsamler
Светлана 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
jobajoom
Алексей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$5
1 день
Очень рекомендую! Метрика замечательно работает. Алексей все сделал быстро и качественно! Нюанс: про денежку я забыла и счастливая легла спать. Проснулась от мысли, что не оплатила исполнителю! Зашла в переписку - посмотреть номер WMZ и с удовольствием отметила, что Алексей без возмущения деликатно напомнил об оплате. Спасибо за работу и извините, что днем совсем забыла про Вас!
Отличный заказчик. Грамотно ставит задачу. Всегда на связи. Быстрая оплата. Рекомендую +
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