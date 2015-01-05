Настроить яндекс метрику

Очень рекомендую! Метрика замечательно работает. Алексей все сделал быстро и качественно! Нюанс: про денежку я забыла и счастливая легла спать. Проснулась от мысли, что не оплатила исполнителю! Зашла в переписку - посмотреть номер WMZ и с удовольствием отметила, что Алексей без возмущения деликатно напомнил об оплате. Спасибо за работу и извините, что днем совсем забыла про Вас!