Проблема с Drupal 7

Не редактируются материалы на сайте (похоже что проблема с кэшами).

После обновления ядра и модулей до последней версии, перестали редактироваться материалы на сайте. Редактирую поля материала, но после сохранения никаких изменений не вижу. Ошибки не логируются. Очистка кэша из друпал возможно не срабатывает, после того как очистил таблицы кэшей в БД, показывается актуальная страница с изменёнными полями. В настройках друпал кэширование не включено. Куда копать, что делать? Те, кто занимался обновлением, не сделали никаких бэкапов, ну и после этого надобавляли новые материалы на сайт, поэтому откатиться нет возможности.