Вывод рандомных картинок на Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт на Joomla.

Выводятся три картинки на главной.

Требуется сделать что бы при обновлении страницы они менялись.

Пример на сайте четыре-сезона.рф

Цена? Сроки?

Joomla
9 лет назад
webmanki
Андрей 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва(-3)