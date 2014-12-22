Натянуть верстку на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок133 просмотра
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Верстку прикрепляю.

Нужно натянуть на WordPress.

Пишите сразу цены и сроки.

WordPress
9 лет назад
webmanki
Андрей 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва(-3)
Выбранный исполнитель
key1980
Сергей 
43 годаГрузия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$35
2 дня