Натянуть верстку на Wordpress

Необходима верстка на CMS Opencart. Есть основа сайта. Естественно, её можно и не использовать. http://dveri.seoko.pp.ua/ Поставлена CMS и модули, выведены все блоки на главной. Все доп. модули будут предоставлены (фильтры, модуль новостей и др.), вся работа по программированию и ...
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Верстку прикрепляю.
Нужно натянуть на WordPress.
Пишите сразу цены и сроки.
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