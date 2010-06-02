Доработка формы заказа на сайте joomla 2.5

Добрый день!

Есть сайт на joomla 2.5 версия виртуал март 2.6.10 ikea.profsite.by/

Необходимо доработать форму заказа, а именно:

1) колонку "Цена" при оформлении заказа расширить, чтобы в нее нормально помещались данные.

2) убрать поле "Страна"

3) Все поля сделать обязательными для заполнения (добавить * и написать, что поля помеченные звездочкой являются обязательными для заполнения, звездочка должна быть выделена красным цветом.)

4) После того как все данный заполнены и человек нажал кнопку "Подтвердить заказ", происходит переход на страницу (правый сайтбар остается и меняется url на ikea.profsite.by/checkout..., где появляется надпись, что ваша заявка принята в самое ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры. Если у вас остались вопросы, вы можете позвонить по номерам и указать любые номера (обязательно дать ссылку на файл где меняется данная надпись.)

5) заполненные данные о заказе обязательно должны приходить в раздел "заказы" в виртуалмарте, а также автоматом пересылаться на email указанный в настройках joomla

Заранее спасибо!