Доработка формы заказа на сайте joomla 2.5

$20
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки139 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Есть сайт на joomla 2.5 версия виртуал март 2.6.10 ikea.profsite.by/

Необходимо доработать форму заказа, а именно:

1) колонку "Цена" при оформлении заказа расширить, чтобы в нее нормально помещались данные.

2) убрать поле "Страна"

3) Все поля сделать обязательными для заполнения (добавить * и написать, что поля помеченные звездочкой являются обязательными для заполнения, звездочка должна быть выделена красным цветом.)

4) После того как все данный заполнены и человек нажал кнопку "Подтвердить заказ", происходит переход на страницу (правый сайтбар остается и меняется url на ikea.profsite.by/checkout..., где появляется надпись, что ваша заявка принята в самое ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры. Если у вас остались вопросы, вы можете позвонить по номерам и указать любые номера (обязательно дать ссылку на файл где меняется данная надпись.)

5) заполненные данные о заказе обязательно должны приходить в раздел "заказы" в виртуалмарте, а также автоматом пересылаться на email указанный в настройках joomla

Заранее спасибо!

Joomla
9 лет назад
pvlisn
38 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доделать сайт на Drupal + Commerce

    До этого с фрилансером делали парсинг каталога с другого сайта, но довести до ума человек не смог. Очень срочно надо доделать вывод каталога на сайте через views и доделать слайдер. Также найдем еще мелочи. Очень ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать сайт на DLE

    Описание задачи лежит в ТЗ. Скачайте и внимательно ознакомьтесь. Если возникли вопросы, пишите в ЛС, с удовольствием отвечу. Нужен опытный иполнитель с ровными руками, который не бросит дело на пол пути и доведет все до ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка темы Wordpress

    Необходимо внести несколько изменений в премиум тему вордпресс. Cайт, для которого предназначена тема, будет разбит на категории, в каждой из которых, будет определенное количество подкатегорий, в которых уже, в свою очередь, будут находится записи. В ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать простой лендинг

    $35

    Особенности - в шапке проигрывается зацикленный фрагмент видео и поверх него кнопка, открывающая окно полным видео. Материалы предоставим. В остальном все просто - работа на вечер.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сайт на шаблоне WordPress

    Здравствуйте! Нужно создать сайт на макете http://www.templatemonster.com/demo/42065.html (куплен), старый сайт http://www.decointerior.kz/. фото, текст все есть отправлю на ящик, по объему как старый сайт. Галерею нужно все грамотно разбить по рубрикам, подписать. В процессе работы могут ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки по битриксу

    Здравствуйте. Нужно внести ряд доработок по битриксу: 1. Сделать на странице элемента инфоблока вкладки (табы) по приведенному мной примеру. 2. Подредактировать вывод компонента. 3. Изменить шаблон компонента. Все примеры и доступы предоставлю. Работа на сегодня, оплата сразу. Спасибо.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад