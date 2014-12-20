Доработать сайт на DLE

Описание задачи лежит в ТЗ. Скачайте и внимательно ознакомьтесь. Если возникли вопросы, пишите в ЛС, с удовольствием отвечу. Нужен опытный иполнитель с ровными руками, который не бросит дело на пол пути и доведет все до ума.

Работать будем над проектом для людей, поэтому и на выходе работа должна быть аналогичной.

В заявках максимально приближенная стоимость работы и сроки.