Добавить подпись к картинке в каталоге на dle

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки120 просмотров
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vasha-kartina.ru/balzakovsky_portret.html При наведении на картинку она открывается на весь экран. Необходимо сделать, чтобы на открывшейся картинке в нижней или верхней части показывалось название, под каким сама картинка хранится на сервере.

Обязательно указывайте цену.

9 лет назад
dark67
Виктор 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад