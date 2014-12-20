Доработка темы Wordpress

Необходимо внести несколько изменений в премиум тему вордпресс.

Cайт, для которого предназначена тема, будет разбит на категории, в каждой из которых, будет определенное количество подкатегорий, в которых уже, в свою очередь, будут находится записи. В связи с этим, необходимо внести несколько изменений:

1. В настоящий момент, виджет категорий по умолчанию выводит сразу все категории, которые есть на сайте. Это не совсем удобно, так как категорий может быть очень много. Поэтому в этот виджет необходимо добавить список всех категорий сайта, с возможностью выбора. Так, чтобы была возможность выводить только родительские категории. В родительских категориях нет записей, поэтому, если отмечен чекбокс «отображать число записей» то должна выводиться сумма записей всех дочерних категорий.

2. В настоящий момент на страницах отдельных категории посты выводятся по следующей схеме: вверху название категории, а дальше посты в порядке публикации из этой категории или всех дочерних категорий вперемежку. При этом шаблон и внешний вид страницы категорий выбирается в опциях темы. Необходимо сделать так чтобы, при переходе в родительскую категорию, посты выводились следующим образом: вверху название 1-й подкатегории, посты только из этой подкатегории, название 2-й подкатегории, ее посты… и т.д. (подробности на скришотах). При этом количество выводимых постов в подкатегориях должно задаваться отдельно (желательно в админке).

Дополнительные условия:

1. Вместе с готовой темой мне необходим список всех файлов, в которых Вы производили изменения (если Вы добавили новые файлы, то их тоже необходимо указать)

2. Все изменения, которые вы вносите в файлы, необходимо помечать непосредственно в коде с помощью комментариев. В начале каждого комментария ставьте Ваше имя, ник или любое другое слово, чтобы они отличались от других комментариев.