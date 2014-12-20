Сайт на шаблоне WordPress

Здравствуйте! Нужно создать сайт на макете http://www.templatemonster.com/demo/42065.html (куплен), старый сайт http://www.decointerior.kz/. фото, текст все есть отправлю на ящик, по объему как старый сайт. Галерею нужно все грамотно разбить по рубрикам, подписать. В процессе работы могут быть правки. Все должно быть аккуратно. На главной странице должно быть не latest news а категории галереи, несколько штук. Слева категории галереи.

Прошу сообщить сроки и стоимость.