Сайт на шаблоне WordPress

Здравствуйте. Нужно внести ряд доработок по битриксу: 1. Сделать на странице элемента инфоблока вкладки (табы) по приведенному мной примеру. 2. Подредактировать вывод компонента. 3. Изменить шаблон компонента. Все примеры и доступы предоставлю. Работа на сегодня, оплата сразу. Спасибо.
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Здравствуйте! Нужно создать сайт на макете http://www.templatemonster.com/demo/42065.html (куплен), старый сайт http://www.decointerior.kz/. фото, текст все есть отправлю на ящик, по объему как старый сайт. Галерею нужно все грамотно разбить по рубрикам, подписать. В процессе работы могут быть правки. Все должно быть аккуратно. На главной странице должно быть не latest news а категории галереи, несколько штук. Слева категории галереи.
Прошу сообщить сроки и стоимость.
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