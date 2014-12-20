Joomla 2.5 поправить шаблон

$20
Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок145 просмотров
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Необходимо убрать все лишние блоки с шаблона интернет-магазина, перевести некоторые элементы на русский язык, а также вывести нужные модули на нужные страницы. Фотография того как должна выглядеть страница схематично в прикреплении (рисовал от руки) Также в прикреплении файл с указанием того, что необходимо выполнить. Адрес сайта также в прикреплении. Срок на выполнение указанных пунктов 1 день. Стоимость согласуем. Строго по списку.

Joomla
9 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-5)