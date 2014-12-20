Исправить все технические ошибки на opencart

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка270 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Избавиться от дублей на сайте и синонимах домена, исправить все технические ошибки указанные в файле https://yadi.sk/i/f0vTWDc-dWzUJ

OpenCart
9 лет назад
chelgrey
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка темы Wordpress

    Необходимо внести несколько изменений в премиум тему вордпресс. Cайт, для которого предназначена тема, будет разбит на категории, в каждой из которых, будет определенное количество подкатегорий, в которых уже, в свою очередь, будут находится записи. В ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать простой лендинг

    $35

    Особенности - в шапке проигрывается зацикленный фрагмент видео и поверх него кнопка, открывающая окно полным видео. Материалы предоставим. В остальном все просто - работа на вечер.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сайт на шаблоне WordPress

    Здравствуйте! Нужно создать сайт на макете http://www.templatemonster.com/demo/42065.html (куплен), старый сайт http://www.decointerior.kz/. фото, текст все есть отправлю на ящик, по объему как старый сайт. Галерею нужно все грамотно разбить по рубрикам, подписать. В процессе работы могут ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки по битриксу

    Здравствуйте. Нужно внести ряд доработок по битриксу: 1. Сделать на странице элемента инфоблока вкладки (табы) по приведенному мной примеру. 2. Подредактировать вывод компонента. 3. Изменить шаблон компонента. Все примеры и доступы предоставлю. Работа на сегодня, оплата сразу. Спасибо.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Joomla 2.5 поправить шаблон

    $20

    Необходимо убрать все лишние блоки с шаблона интернет-магазина, перевести некоторые элементы на русский язык, а также вывести нужные модули на нужные страницы. Фотография того как должна выглядеть страница схематично в прикреплении (рисовал от руки) Также ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавить подпись к картинке в каталоге на dle

    vasha-kartina.ru/balzakovsky_portret.html При наведении на картинку она открывается на весь экран. Необходимо сделать, чтобы на открывшейся картинке в нижней или верхней части показывалось название, под каким сама картинка хранится на сервере. Обязательно указывайте цену.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Современный вывод новостей на сайте WordPress

    $50

    Необходимо реализовать современный вывод новостей на главной странице и в рубриках сайта. Стандартный вывод не подходит (на сайте установлен WordPress версии 2.8). На главной странице необходимо выводить последние новости с максимальным кол-вом просмотров, под каждой ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Moodle

    Необходимо установить платформу moodle на хостинге sweb.ru и разместить тестовый учебный курс От Вас стоимость и сроки.

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад