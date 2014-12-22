Исправить ошибки на сайте с вордпресс

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок187 просмотров
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На сайте с движком вордпресс перестали работать комментарии. Нужно исправить ошибку. Появилась ошибка 404.

9 лет назад
freepr11
Татьяна 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
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